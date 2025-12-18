Tourismus im Wiesental: Tourismusbetriebe sollen moderner werden

„Tourismus im Wiesental: Entwicklungstendenzen, Chancen und Risiken“ war Thema einer Podiumsdiskussion zu der FDP-Kreisverband Lörrach und der Ortsverein Wiesental eingeladen hatten.
Die Veranstaltung in der Gemeindehalle Utzenfeld war gut besucht, wobei die Wirte des Wiesentals den größten Publikumsanteil hatten. heißt es in einem Nachbericht. Moderiert von Professor Valentin Weislämle, Studiengangleiter BWL-Tourismus an der DHBW Lörrach diskutierten Patrick Schreib (Geschäftsführer Hochschwarzwald Tourismus Gesellschaft), Silke Boch-Textor (Wirtin Hotel Engel Todtnauberg). Felix Düster (Rührberger Hof, Dehoga-Vorstandsmitglied und FDP-Landtagskandidat) sowie der Landtagsabgeordnete Nikolai Reith (Tourismusexperte der FDP Landtagsfraktion).