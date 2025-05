Tourismus im Teinachtal: Der Corona-Schock ist längst verwunden

Das Teinachtal zieht immer mehr Gäste an, vor allem Bad Teinach-Zavelstein. In Neuweiler indes geht die Zahl der Übernachtungen 2024 deutlich zurück.

Warum in die Ferne schweifen ... wenn es im Teinachtal doch so schön ist? Dass das Teinachtal immer mehr Besucher anzieht, das erfuhren die Neuweiler Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Dort stellte Tourismusleiterin Franziska Bürkle den Bericht 2024 vor. Der Fokus lag dabei auf Neuweiler – neben Bad Teinach-Zavelstein und Neubulach einer der drei Teinachtal-Orte.

Teinachtal-Touristik Das Team der Teinachtal-Touristik besteht aus acht Frauen, an der Spitze der Kolleginnen steht Franziska Bürkle. Für Neuweiler ist Lioba Martini schwerpunktmäßig zuständig.

Zahl der Gäste steigt im vergangenen Jahrzehnt stark an

Statistik Aus Bürkles Bericht geht hervor, dass die Zahl der Urlauber und Übernachtungen im Teinachtal in den vergangenen zehn Jahren stark angestiegen ist. Den Angaben der Teinachtal-Touristik – die wiederum Daten des statistischen Landesamts und von Privatvermietern nutzt – wurden im Jahr 2014 38 090 Ankünfte und 99 066 Übernachtungen im Teinachtal verzeichnet. Beide Werte stiegen kontinuierlich bis 2019 auf 59 500 Ankünfte und 136 734 Übernachtungen. Dann kam Corona und ein Einbruch in den Jahren 2020 und 2021.

Dennoch kamen 2022 bereits wieder 58 642 Gäste im Teinachtal an, die Zahl der Übernachtungen belief sich auf 94 233. Und es ging weiter bergauf: 63 730 Ankünfte und 154 812 Übernachtungen waren es im vergangenen Jahr – deutlich mehr also als noch 2014.

Blick in die drei Orte Die meisten Gäste übernachteten voriges Jahr in Bad Teinach-Zavelstein – was kein Wunder ist, befinden sich dort doch die beiden großen Hotels im Teinachtal. 2024 kamen in der Stadt 49 243 Besucher an, das entspricht 77 Prozent der Gesamtankünfte. Sie verbrachten 121 082 Nächte in Bad Teinach-Zavelstein, dies entspricht einem Anteil von 78 Prozent an allen Übernachtungen.

Das Waldhufendorf Gaugenwald gehört ebenfalls zu Neuweiler und ist für seine Sternblumenblüte bekannt. Foto: Thomas Fritsch

Neubulach verzeichnete 9298 Ankünfte (entspricht 15 Prozent) und 20 813 Übernachtungen (13 Prozent). In Neuweiler schließlich waren es voriges Jahr 5189 Ankünfte (acht Prozent) und 12 917 Übernachtungen (neun Prozent).

Herauszuheben ist, dass Bad Teinach-Zavelstein voriges Jahr im Vergleich zu 2023 bei beiden Werten deutlich zugelegt hat (4,7 und 5,2 Prozent mehr), während die Zahl der Ankünfte in Neubulach um 1,2 und in Neuweiler um 1,3 Prozent sank. Neubulach legt bei der Zahl der Übernachtungen immerhin um 1,6 Prozent zu, in Neuweiler ging sie sogar um 4,6 Prozent zurück.

Neuweiler im Detail Laut Franziska Bürkle war mit Blick auf den Tourismus der Oktober der stärkste Monat für Neuweiler – sowohl 2023 als auch 2024. 1600 Übernachtungen waren es im Oktober 2023, im vergangenen Jahr verzeichnete derselbe Monat dann etwa 1500.

Besonders wenige Besucher bleiben im Dezember über Nacht in der Gemeinde. Das gilt wieder für beide Jahre: 2023 waren es circa 650 Übernachtungen, voriges Jahr lediglich etwa 550.

Auch der Sommerferienmonat August ist ein schwacher Monat für die Gemeinde Neuweiler – 2023 bewegten sich die Zahlen sogar auf demselben Niveau wie im Dezember desselben Jahres.