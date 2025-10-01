Tourismus im Südschwarzwald: Gästeführer geben spannende Einblicke

Der Verein der Gästeführer im Südschwarzwald wird in diesem Jahr 20 Jahre alt und lädt aus diesem Grund zu mehreren spannenden Kurzführungen ein.
Die zertifizierten Führer des Vereins der Gästeführer im Südschwarzwald zeigen seit 20 Jahren Besuchern sowie Einheimischen die Besonderheiten der Region, berichten über historische Ereignisse, die Entwicklung, die kulturelle Vielfalt und Eigenart der Region und lassen dadurch Geschichte und Kultur lebendig werden. Anlässlich des Jubiläums lädt der Verein für Samstag, 4. Oktober, ab 15 Uhr zu mehreren spannenden Kurzführungen rund um das Hofgut Sternen im Höllental statt.