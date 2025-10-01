Tourismus im Südschwarzwald: Gästeführer geben spannende Einblicke

Der Verein der Gästeführer im Südschwarzwald wird in diesem Jahr 20 Jahre alt und lädt aus diesem Grund zu mehreren spannenden Kurzführungen ein.

Die zertifizierten Führer des Vereins der Gästeführer im Südschwarzwald zeigen seit 20 Jahren Besuchern sowie Einheimischen die Besonderheiten der Region, berichten über historische Ereignisse, die Entwicklung, die kulturelle Vielfalt und Eigenart der Region und lassen dadurch Geschichte und Kultur lebendig werden. Anlässlich des Jubiläums lädt der Verein für Samstag, 4. Oktober, ab 15 Uhr zu mehreren spannenden Kurzführungen rund um das Hofgut Sternen im Höllental statt.

„Unser großes Plus ist die ungeheure Bandbreite der Mitglieder“, lässt sich der Vorsitzende des 1995 gegründeten Vereins, Rolf Breisacher aus Titisee-Neustadt, zitieren. So gibt es Führungen mit Eseln, botanische Wanderungen, vielfältige Natur- und Kulturführungen, Aktionen für Familien und Kinder oder etwa Kostümführungen, welche vergangene Epochen wieder hautnah aufleben lassen.

Auch kommen die derzeit rund 80 Mitglieder des Vereins aus unterschiedlichsten Berufen und gesellschaftlichen Feldern und sind oft in verschiedensten Sprachen bewandert, heißt es weiter. Sie begleiten Reisebusse, führen zu „Secret Places“ und lassen die Gäste auch an kulinarischen Besonderheiten teilhaben – stets mit einem Lächeln und humorvoller Unterhaltung verbunden. Durch sie würden die Besonderheiten des Südschwarzwalds und die ganz eigene Art seiner Bewohner lebendig vermittelt, schreiben die Verantwortlichen.

Qualifizierte Ausbildung

Die qualifizierte Ausbildung der Gästeführer im Rahmen einer Kooperation mit dem Naturpark Südschwarzwald sowie den Volkshochschulen Hochschwarzwald und Müllheim sei Grundlage der Tätigkeit der Vereinsmitglieder. Beide Volkshochschulen seien zudem Garanten stetiger Weiterbildungen, deren Besuch Voraussetzung für die Vereinsmitgliedschaft ist.

Aus Anlass des Jubiläums lädt der Verein zu einem besonderen Veranstaltungsprogramm in die Ravenna-Schlucht ein, wo auch jährlich die Prüfungen seitens der Volkshochschule und des Naturparks Südschwarzwald stattfinden.

Beim Hofgut Sternen im Höllental, am Fuße der Ravennaschlucht, finden am Samstag, 4. Oktober, ab 15 Uhr sternförmig mehrere rund 20-minütige Kurzführungen statt, zu denen die Bevölkerung und Gäste im Südschwarzwald eingeladen sind.

Kostenloses Angebot

Das kostenlose Führungsangebot umfasst dabei Themen wie die Schwarzwalduhr, die Glasmacher, die Geschichte der Höllentalbahn, Gewerbehäuschen im Schwarzwald und Schauerliches über den Galgenbuck, aber auch ganz aktuelle Themen wie die Rückkehr des Wolfes, die Zukunft des Waldes oder den Umgang mit der Ressource Wasser.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber auf geeignetes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung sollte geachtet werden. Für das leibliche Wohl stehen die gastronomischen Betriebe des Hofguts zur Verfügung, Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Hofgut Sternen am besten vom Bahnhof Hinterzarten aus über das Löffeltal oder ab der Bushaltestelle Hirschenberg über den oberen Eingang zur Ravennaschlucht erreichbar. Mehr zu den Naturpark-Gästeführern gibt es unter www.naturpark-gaestefuehrer.de.