Tourismus im Schwarzwald: Sommerurlaub im Ausland wird teuer – kann Bad Wildbad profitieren?

Um bis zu 56 Prozent könnte der Sommerurlaub in diesem Jahr in besonders beliebten Regionen teurer werden. Dazu kommt die unsichere Weltlage. Kann die Stadt profitieren?
Der Sommerurlaub könnte teuer werden. So berichtet etwa die „Bild“ davon, dass die Preise für Flüge, Hotels oder auch Pauschalreisen in beliebten Urlaubszielen deutlich anziehen, von Steigerungen um bis zu 56 Prozent ist dabei die Rede. Vor allem Frankreich, Kroatien, Portugal und die Türkei verteuern sich nach Angaben der „Bild“ deutlich. Auch Pauschalreisen werden demnach deutlich teurer, für Mallorca, Kreta, die Algarve oder die Malediven müssen Urlauber bis zu 35 Prozent mehr zahlen, das sind schnell mehr als tausend Euro.