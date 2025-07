Hoteliersfamilie Berlin wagt in Zavelstein Rieseninvestition

1 Jetzt kann es losgehen (von links): Daniel Heibel (Architekturbüro Krieg + Wolf), Johannes Gommel (Bauunternehmen Köhler, Wildberg), Roland Berlin, Helmut Riegger, Patrick Rapp, Rolf Berlin, Markus Wendel und Franz Berlin beim Spatenstich Foto: Thomas Fritsch Für mehr als 20 Millionen Euro entsteht in Zavelstein eine Erweiterung des Hotels Kronelamm. Der gute Zusammenhalt in der Familie mache das Projekt erst möglich.







Mehr als 20 Millionen Euro investiert die Familie Berlin in die Erweiterung ihres Hotels Kronelamm in Zavelstein. Das ist nicht nur, wie Rolf Berlin anlässlich des Spatenstichs sagte, die bislang größte Erweiterung in der Geschichte des Hauses; vielmehr dürfte es die die größte Investition der Branche im gesamten Schwarzwald sein.