Auf Initiative des Netzwerks Freizeitwirtschaft der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg fand ein erstes Treffen der Betriebe unter dem Motto „Freizeit Unplugged“ statt.

Gastgeber Roland Volk und sein Team luden hierzu in die Räume von Waldläufer Bogensport in Pfohren ein und stellten den Anwesenden das Unternehmen vor, das über eine große Produktpalette an Bögen und dem nötigen Zubehör verfügt.

Was noch geplant ist

Bei dem Treffen konnten sich die Teilnehmer aus den unterschiedlichen Unternehmen der Freizeitwirtschaft kennenlernen und Ideen sowie Erfahrungen austauschen, heißt es in einer Mitteilung der IHK. „Wir glauben, dass solche Treffen nicht nur das Miteinander stärken, sondern auch innovative Ansätze für die Branche hervorbringen können“, ist Daniela Hermann, IHK-Branchenbetreuerin der Freizeitwirtschaft, überzeugt.

Die nächsten Termine sind bereits in Planung und sollen in anderen Betrieben stattfinden und auch neue Impulse geben. Von- und miteinander lernen, das hat man sich auf die Fahnen geschrieben.

Das IHK-Netzwerk Freizeitwirtschaft lädt alle interessierten Unternehmen ein, sich aktiv am Netzwerk zu beteiligen und von den Vorteilen eines offenen Austauschs zu profitieren.

Für weitere Informationen oder zur Anmeldung für künftige Treffen steht IHK-Tourismusreferentin Daniela Hermann zur Verfügung (E-Mail: hermann@vs.ihk.de).