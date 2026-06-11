Tourismus im Markgräflerland: Gäste blieben im Schnitt 3,3 Tage in Bad Bellingen

Rund 500 Gäste mehr, aber knapp 8000 Übernachtungen weniger als 2024: Das vermeldet das Statistische Landesamt Baden-Württemberg für die Gemeinde Bad Bellingen.

183.577 Übernachtungen sowie 55.757 Gäste, davon 17.959 aus dem Ausland, haben die Statistiker in Stuttgart in ihrer Tourismusbilanz für das vergangene Jahr in der Gemeinde Bad Bellingen registriert. Die Zahl der Hotels und Pensionen mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten sowie Campingplätze mit mindestens zehn Stellplätzen ist im vergangenen Jahr konstant geblieben. 22 Häuser haben 1749 Betten angeboten. 2024 gab es ebenfalls 22 Beherbergungsbetriebe, die 1611 Schlafgelegenheiten hatten. Folglich hat die Bettenzahl 2025 im Bade- und Kurort mit seinen vier Ortsteilen um 138 zugenommen.

Wenn man die Entwicklung in den zurückliegenden 20 Jahren betrachtet, dann reichen die aktuellen Zahlen bei weitem nicht an den Spitzenwert aus dem Jahr 2012 heran. Damals zählte Bad Bellingen noch 250.740 Übernachtungen, also gut 65.000 mehr als aktuell. Allerdings lag damals die Zahl der Gäste mit 56.486 nur um gut 700 höher als heute.

2004 gab es doppelt so viele Hotels im Kurort wie heute

Und noch ein Vergleichswert, der die Entwicklung im Bade- und Kurort verdeutlicht: 2004 beispielsweise gab es noch mehr als doppelt so viele Hotels und Pensionen, nämlich 48, die mindestens zehn Schlafangelegenheiten anboten.

Auch die Aufenthaltsdauer der Gäste ist in den zurückliegenden Jahren stetig gesunken. Verweilten die Übernachtungsgäste im Spitzenjahr 2004 noch 8,5 Tage in Bad Bellingen, so sind es aktuell 3,3 Tage. Im Jahr 2024 lag die statistische Aufenthaltsdauer mit 3,5 Tagen geringfügig höher. Die Auslastung der Betten ist auch etwas geringer geworden, betrug sie doch im vergangenen Jahr 29,5 Prozent im Vergleich zu 32,9 Prozent im Jahr 2024.

Der stärkste Monat in der Fremdenverkehrsstatistik 2025 war der August mit 25.865 Übernachtungen und 8615 Gästen, gefolgt vom Juli mit 23.294 Übernachtungen und 8266 Gästen sowie dem Juni mit 22.306 Übernachtungen und 7373 Gästen. Der schwächste Monat dagegen war der Februar, als laut dem Statistischen Landesamt 1570 Gäste für 7004 Übernachtungen sorgten.

Drei Betriebe mit 81 Betten

Leicht rückläufig sind die Tourismuszahlen in der Gemeinde Schliengen, wie die Zahlen und Daten in der aktuellen Erhebung ausweisen. Denn im vergangenen Jahr wurden 7823 Übernachtungen und 3556 Gästeankünfte registriert. Zum Vergleich: 2024 hatte es noch 3720 Gäste und 9145 Übernachtungen in der Weinbaugemeinde mit ihren fünf Ortsteilen gegeben.

Die Auslastung der drei in der Statistik berücksichtigten Beherbergungsbetriebe, die insgesamt 81 Betten anbieten, betrug vergangenes Jahr 26,6 Prozent im Vergleich zu 29,9 Prozent im Jahr 2024. Auch verweilten die Gäste durchschnittlich etwas kürzer. Betrug die Aufenthaltsdauer 2024 noch 2,5 Tage, so sank dieser Wert im vergangenen Jahr leicht auf 2,2 Tage.

Die meisten Gäste kamen im Juli nach Schliengen

Die meisten Gäste, nämlich 460, kamen im Juli nach Schliengen, die meisten Übernachtungen, nämlich 912, gab es dagegen im September.