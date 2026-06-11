Tourismus im Markgräflerland: Gäste blieben im Schnitt 3,3 Tage in Bad Bellingen

Rund 500 Gäste mehr, aber knapp 8000 Übernachtungen weniger als 2024: Das vermeldet das Statistische Landesamt Baden-Württemberg für die Gemeinde Bad Bellingen.
183.577 Übernachtungen sowie 55.757 Gäste, davon 17.959 aus dem Ausland, haben die Statistiker in Stuttgart in ihrer Tourismusbilanz für das vergangene Jahr in der Gemeinde Bad Bellingen registriert. Die Zahl der Hotels und Pensionen mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten sowie Campingplätze mit mindestens zehn Stellplätzen ist im vergangenen Jahr konstant geblieben. 22 Häuser haben 1749 Betten angeboten. 2024 gab es ebenfalls 22 Beherbergungsbetriebe, die 1611 Schlafgelegenheiten hatten. Folglich hat die Bettenzahl 2025 im Bade- und Kurort mit seinen vier Ortsteilen um 138 zugenommen.