Tourismus im Landkreis: Mit Geschichten die Region vermarkten

Das elfte Tourismusforum der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach (DHBW) im Forum der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden hat sich dem Thema „Erfolgsfaktoren für ein nachhaltiges Tourismusmarketing“ gewidmet. Neben Exkursen nach Neuseeland und Botswana stand dabei insbesondere auch der Schwarzwald im Fokus. Vorgestellt wurden Ansätze, angefangen bei einem gastromischen Angebot bis hin zu einem Netzwerkmanagement, die sowohl Gästen als auch Gastgebern einen Mehrwert bieten sollen.

Michael Lueck, emeritierter Professor der Auckland University of Technology in Neuseeland, lebt heute als selbständiger Wissenschaftler in Schweden. Er beleuchtete in seinem Referat Aspekte der Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktoren für den Tourismus. Als nicht greifbares Produkt sei dieser abhängig von Allgemeingütern wie Bergen, Stränden oder Gewässern.

Dadurch würden leicht Interessenskonflikte entstehen, beispielsweise dann, wenn Erholungssuchende auf Sägewerke treffen. Die zumeist kleinen und mittelständischen Unternehmen müssten immer wieder flexibel auf Unvorhersehbares reagieren, wie beispielsweise Kriege, führte Lueck weiter aus.

Der Trend bewegt sich weg vom Pauschaltourismus.

Nicht verdammen wollte er den Mallorca-Tourismus. Dort, wo die Massen hinströmen, könne man zumindest nicht mehr viel kaputt machen, erklärte er. Würde jeder in abgelegene, wenig erschlossene Regionen reisen, wäre dies eine Katastrophe. Der Trend indes bewege sich weg vom Pauschaltourismus. Die Kunden wollten nun lieber Authentizität als künstliche Welten, essen auch lokale Speisen und kaufen als Souvenirs regionales Handwerk ein. Kurz gesagt: Sie wollen etwas erleben. Darauf, aber auch auf jährlich wiederkehrende Veranstaltungen, lasse sich ein Image aufbauen. Wichtig seien auch Hinweise auf kostenlose Transportoptionen wie Shuttleverbindungen, wie es sie beispielsweise in den Nationalparks in den USA gibt.

Für ehrliche und transparente Kommunikation

Lueck sprach sich beim Marketing für eine ehrliche und transparente Kommunikation aus, um Frustrationen zu vermeiden, etwa dann, wenn der Trevi-Brunnen gerade saniert wird oder der Wanderweg geschlossen ist.

Mit Umweltinitiativen könne man werben, wenn sie gut gemacht seien. Umweltzertifikate wiederum seien für Laien in ihrer Aussagekraft oft sehr schwammig. Nachhaltig könne auch das Marketing selbst sein. Als Beispiel zeigte er eine Werbekampagne aus Neuseeland, die seit rund 20 Jahren erfolgreich läuft – bezeichnenderweise unterlegt mit dem Refrain aus dem Song „Forever young“. Dem Deutschen Tourismusverband (DTV) riet er zu überregionalem Denken. Nicht jeder Ort brauche immer alles. Eine Region könne sich auch als Ganzes vermarkten.

Viel Wert auf Regionalität legen

Gudrun Heute-Bluhm ist Mitglied der Slow-Food-Bewegung, die sich für eine gute hausgemachte Küche einsetzt. Geht es nach ihr, dann sollte bald auch dem Dreiländereck ein Slow-Food-Buch oder zumindest ein Saisonheft gewidmet werden.

Beispiele für solche regionalen Gastronomieführer hatte sie mitgebracht. Im Landkreis Lörrach gibt es derzeit acht getestete Slow-Food-Restaurants, die den Kriterien der Bewegung entsprechen und mit der roten Schnecke werben dürfen. Ein Buch über „Mythische Orte am Oberrhein“ gibt es bereits. Martin Schulte-Kellinghaus, der am Abend anwesend war, hat daran mitgearbeitet. Nun kam die Idee auf, zu diesen Orten kleine Geschichten zu erzählen, um die Region noch besser zu vermarkten.

Obwohl die Slow-Food-Bewegung sehr viel Wert auf Regionalität legt, wollte sich Heute-Bluhm einer Vermarktung von im Schwarzwald aufgezogenen Wagyu-Rindern nicht verschließen. Es müsse nicht immer alles eine Tradition von 150 Jahren haben, erwiderte sie auf eine entsprechende Nachfrage.

Netzwerke sind von großer Bedeutung

DHBW-Mitarbeiterin Sandra Schlachter, gerade hat sie ihre Masterarbeit abgeschlossen, stellte ein Projekt in Botswana vor. „Chancen nutzen – nachhaltiger Tourismus als Motor für die Entwicklung in Afrika“ lautete ihr Thema. Das Projekt soll Touristen in die zumeist abgehängten ländlichen Regionen bringen, dorthin, wo sie noch authentische Erlebnisse haben können und die Landbevölkerung von den zusätzlichen Einnahmen profitiert. Bei der Umsetzung einer solchen Win-Win-Situation sind anfängliche Beratungen und Bildungsangebote hilfreich. In einem Dorf habe dies dank einer Nichtregierungsorganisation so gut funktioniert, dass sich nun auch das Nachbardorf für das Projekt geöffnet habe, beantwortete DHBW-Studiengangsleiter Valentin Weislämle eine Nachfrage von Manfred Vohrer. Der Zuhörer hatte sich auch nach Fördermöglichkeiten erkundigt und erfuhr, wie er erwartet hatte, dass diese schwierig aufzutreiben seien.

In einem weiteren Referat führte Weislämle aus, warum insbesondere in der Schwarzwaldregion Netzwerke von großer Bedeutung seien. Denn diese würden die lokale Wirtschaft stärken, für neue Ideen und mehr Vertrauen sorgen. Weislämle erläuterte auch das Konzept der DHBW-Studentin Elena Lüber, die kurzfristig absagen musste. Sie hatte für die Hochschwarzwald Tourismus GmbH ein strategisches Netzwerkmarketing erarbeitet.