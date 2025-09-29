Tourismus im Landkreis: Mit Geschichten die Region vermarkten

Das elfte Tourismusforum der Dualen Hochschule Baden-Württemberg lieferte spannende Einblicke in das Thema Tourismus.
Das elfte Tourismusforum der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach (DHBW) im Forum der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden hat sich dem Thema „Erfolgsfaktoren für ein nachhaltiges Tourismusmarketing“ gewidmet. Neben Exkursen nach Neuseeland und Botswana stand dabei insbesondere auch der Schwarzwald im Fokus. Vorgestellt wurden Ansätze, angefangen bei einem gastromischen Angebot bis hin zu einem Netzwerkmanagement, die sowohl Gästen als auch Gastgebern einen Mehrwert bieten sollen.