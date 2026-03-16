Tourismus im Blick: Bad Herrenalb möchte Pionierarbeit leisten

Erste Impulse für Bad Herrenalb: von Wanderungen, Wellness und „Longevity“. Als „Sehnsuchtsort“ sieht das Tourismusteam den Drachenfliegerplatz.
Ein neues Gesicht, bewährte Partner und eine Menge frischer Ideen: Die Strategen des lokalen Tourismus trafen sich zu einem ersten Kennenlerngespräch. Jens Walter, seit 1. Januar neuer Tourismuschef in Bad Herrenalb, empfing Corinna David, stellvertretende Geschäftsführerin der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, und Herrenalbs Marketingleiterin Julia Riegger. Gemeinsam steckten sie die ersten Kommunikationsschwerpunkte für das laufende Jahr ab.