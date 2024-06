2 Die FTI-Insolvenz kurz vor den Sommerferien hat zahlreiche Urlauber überrascht und viele geplante Reisen ins Wasser fallen lassen. Foto: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn

Die Sommerreisewelle steht bevor. Veranstalter berichten von starker Nachfrage. Die Pleite von FTI scheint die Reiselust nicht zu bremsen.









Hannover - Die Menschen in Deutschland sind in Reiselaune. Vor dem Start der Sommerferien, die am Donnerstag als erstes in Thüringen und Sachsen beginnen, berichten Veranstalter von kräftiger Nachfrage und teilweise schon ausgebuchten Hotels. "Die Deutschen sind in diesem Jahr in großer Reiselaune", sagt Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband (DRV). Nach den Reisebeschränkungen der Corona-Jahre stehe Urlaub bei den Deutschen nun wieder ganz oben auf der Wunschliste - "allen wirtschaftlichen Entwicklungen zum Trotz".