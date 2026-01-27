Tourismus: Drei Touristen bei Bootsunglück im Oman gestorben

1 Nach dem Kentern eines Bootes im Oman sind drei französische Touristen gestorben. (Symbolbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa Der Oman ist ein beliebtes Reiseziel - auch für viele Touristen aus Europa. Es gilt als sicheres und ruhiges Urlaubsland. Nun meldet die Polizei dort ein Unglück.







Maskat - Bei einem Bootsunglück im Oman sind nach Behördenangaben drei französische Touristen ums Leben gekommen. Wie die Polizei im Oman auf X mitteilte, kenterte ein Boot mit einer Gruppe von insgesamt 25 französischen Urlaubern sowie einem Reiseleiter und dem Kapitän an Bord. Zwei weitere Touristen hätten leichte Verletzungen erlitten. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks dauern an. Wo genau sich das Unglück zugetragen hat, war zunächst nicht klar.