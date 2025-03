Mehrere Mitarbeiter vom Hotel Lauterbad, dem Fritz Lauterbad und der Berghütte Lauterbad wurden bei einer Gourmandise für Feinschmecker in einem Badischen Feinschmecker-Restaurant für langjährige Treue geehrt und ausgezeichnet. Darüber berichten die Eigentümer in einer Pressemitteilung.

Ohne die motivierten Mitarbeiter wäre die kontinuierlich positive Entwicklung der drei Destinationen der Familien Heinzelmann und Schillinger nicht zu schaffen, heißt es in der Mitteilung.

Lesen Sie auch

Weiter schreiben die Eigentümer: „Die Bestätigung von zufriedenen Gästen erfahren Jahr für Jahr die Mitarbeiter beim Service, an der Rezeption, in der Beautyabteilung, beim Etagenservice und in der Küche.“

Positive Identifizierung mit dem Arbeitsplatz

Betriebstreue und eine positive Identifizierung mit dem gewählten Arbeitsplatz seien ohnehin ein starkes Markenzeichen der Lauterbader Betriebe.

Gemeinsam kamen so – sehr zur Freude der Geschäftsleitung – 141 Jahre Betriebstreue zusammen. Im Einzelnen waren das: Regine Gauss (40 Jahre), Markus Bach (20 Jahre) Anita Haid (20 Jahre), Hans-Peter Heinzelmann (20 Jahre), Valentin Leidner (elf Jahre), Harald Straßer (zehn Jahre), Marvin Benner (zehn Jahre) und Julia Bauer (zehn Jahre).

Mit einer Urkunde der IHK und einem beeindruckenden Sterne-Menü bedankten sich die Familien Heinzelmann und Schillinger bei ihren treuen Mitarbeitern für die engagierte und motivierte Zusammenarbeit.