Seelbach verzeichnet neuen Rekord an Übernachtungen

1 Die Tourismuszahlen aus 2023 bedeuten einen neuen Rekord für die Gemeinde Seelbach. Foto: Gemeinde

Seelbach wird bei Touristen immer beliebter: Die Gemeinde hat mit mehr als 180 000 Übernachtungen im Jahr 2023 einen neuen Rekord verzeichnet.









2023 verbrachten mehr als 47 000 Feriengäste ihren Urlaub in Seelbach. Das teilte die Gemeinde am Donnerstag mit. Insgesamt übernachteten die Gäste mehr als 180 000 Mal in Seelbach. „Dies sind neue Rekordzahlen“, freuen sich die Mitarbeiterinnen der Kultur- und Touristinfo. 2022 waren es noch knapp 170 000 Übernachtungen.