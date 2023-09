Neben der Touristen- und der Bürgerkarte geht nun die Drei-Welten-Jobcard an den Start. Diese können Unternehmen im Rahmen des steuerfreien Sachbezugs überlassen. Aktuell ist diese in der Erprobung.

Die Stadt Bad Dürrheim, die Kur und Bäder GmbH und die Stadt Unterkirnach sind die ersten, welche die Drei-Welten-Jobcard einsetzen. In den kommenden Wochen will man für diese verstärkt in die Akquise gehen.

Jobcard Mit dieser dritten Variante, die es in zwei Ausführungen gibt, sieht Markus Spettel, der Geschäftsführer der Drei-Welten Tourismus GmbH einen Beitrag für Region. Firmen können diese zur Mitarbeiterbindung und Findung einsetzen. Vor allem auch für die Findung sieht er die Drei-Welten-Jobcard als ein Mittel, denn neue Mitarbeiter, die in die Region ziehen, können durch diese Card die Region kennenlernen, in der sie künftig leben werden. Hier bietet man auch an, dass für Partner eine vergünstigte Karte gekauft werden könne.

Beteiligte Im Kern sind die Beteiligten der Kanton Schaffhausen, sowie die Landkreise Waldshut-Tiengen und Schwarzwald-Baar. Hinzu kommt noch ein Teil des Bodenseekreises, die Stadt Rottweil und einige andere Ziele, wie beispielsweise das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck.

Vorteile für alle Insgesamt sieht Spettel alle in einer Gewinnersituation mit diesen drei Kartenvarianten. Es profitieren die Industrie und der Handel von den touristischen Zielen der Region, diese wieder von mehr Besuchern. Hier zeigte es sich, dass beispielsweise kleinere Attraktionen gerne dann von den Gästen aufgesucht werden, wenn man bei der Hauptattraktion fertig ist und man noch Zeit hat. Auf die eine oder andere werden die Gäste aber auch erst durch die Karte aufmerksam. Auch sehe man an den Besucherströmen, dass die Gäste in der Region unterwegs seien, erklärt Spettel. Und das war eines der ausgewiesenen Ziele, die man sich bei der Einführung der Drei-Welten-Card setzte.

Große Werbeplattform Spettel sieht die Karte als große Werbeplattform für alle Gastgeber und die rund 140 Erlebnispartner. Er sieht da mehrere Besonderheiten, es ist beispielsweise mit Triberg der höchste Deutsche Wasserfall dabei und mit dem Rheinfall im Kanton Schaffhausen der größte in Europa. Es beteiligt sich ein Teil der Bodensee-Schifffahrt an der Karte und einige Bäder. Dieses „wasserreiche“ Angebot sieht er als einen der Vorteile und es ist die einzige Gästekarte, die mit der Schweiz international ausgerichtet sei.

Blickt er auf die aktuelle Situation im Tourismus sieht er noch einen anderen Vorteil. Mit der Gästekarte haben die Touristen freien Eintritt bei den Partnerbetrieben. Vor allem Familien können dadurch ihr Urlaubsbudget viel besser planen, da keine weiteren Eintritte dazu kommen.

Erfreuliche Entwicklung In der Pressemitteilung zur Aufsichtsratsitzung der Drei-Welten Tourismus GmbH erklärte Spettel „Wir sind im Plus.“ Diese Aussage bezieht er auf mehrere Punkte. Im ursprünglichen Businessplan ging man auch im zweiten Jahre von einem Minus bei der GmbH aus, dieses wurde in der Realität ein Plus. „Das ist erfreulich“, kommentiert er im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch was die Erlebnispartner angehe liegt man heute bei knapp 140, was die Attraktivität der Karte zeige. „Grundsätzlich geht es um ein nachhaltiges, erfolgreiches und gesundes Wachstum.“

„Das Ziel die Region zu verbinden, bekannter zu machen und die Attraktionen und Erlebnisse ins Rampenlicht zu rücken gelingt“, so Markus Spettel. Er blickt für die Drei-Welten-Card optimistisch in die Zukunft.

Drei-Welten-Card

Beteiligt sind

97 Gastgeber und 137 Erlebnispartner.

In den zwei Jahren

wurden 92 000 Gästekarten und 1700 Bürgerkarten an 25 Verkaufsstellen ausgegeben. Insgesamt gab es 140 000 Nutzungen.

Die Übernachtungszahl

innerhalb der Nutzung der Drei-Welten-Card ist mit 365 000 angegeben, wobei die Gäste im Schnitt 3,9 Tage blieben.