1 Auch im Herbst ist der Kirnbergsee bei Besuchern beliebt. Er zählt zu den touristischen Attraktionen, die Bräunlingen den Gästen zu bieten hat. Foto: Guy Simon

Die Zähringerstadt freut sich über die steigende Gästezahl. Die meisten Touristen in Bräunlingen kommen aus dem Ländle.









Link kopiert



Mehr Raum, mehr Natur und mehr Erholung – diese Schlagworte passen zum Tourismus in Bräunlingen. In der Stadt können die Besucher sich wohlfühlen und aktiv sein. Groß ist zudem das Angebot an Freizeitmöglichkeiten für Gäste und Einheimische. Selbst an festlichen Höhepunkten fehlt es nicht.