Spaziergang in Villingen 500 Kritiker der Corona-Maßnahmen zeigen in der Innenstadt Präsenz

Auch am Montag kamen in Villingen wieder mehrere hundert Menschen zusammen, um bei einem "Spaziergang" ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen zum Ausdruck zu bringen. Die Polizei zeigte dieses Mal verstärkte Präsenz – und musste auch eingreifen.