Tourismus: Albstadt bekommt den ersten Trailspielplatz in Baden-Württemberg

Albstadt bekommt den ersten Trailspielplatz in Baden-Württemberg

1 Kinder und Jugendliche, die sich gerne aufs Mountainbike schwingen (Symbolfoto), finden in Albstadt ab dieser Saison einen eigenen „Trailspielplatz“ zum Trainieren vor – den ersten in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Felix Kästle

Die Tourismusmesse CMT in Stuttgart ist vorbei und Albstadt hat dort – wie jedes Jahr – kräftig für seine touristischen Perlen geworben. Mit Erfolg, wie die Statistik zeigt, denn die Übernachtungszahlen steigen weiter. Außerdem kommen neue Perlen hinzu.









Ein Plus von 15,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr weist der Verband Schwäbische Alb Tourismus für die Übernachtungszahlen in der Region Schwäbische Alb im Jahr 2023 aus – und Albstadt hat einen erklecklichen Anteil zum wachsenden Erfolg beigetragen, wie Martin Roscher, Leiter des Amtes für Kultur, Tourismus und Bürgerschaftliches Engagement, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt: Nach 39 214 im Vor-Corona-Jahr 2019 und 34 915 im Jahr 2022 lag die Zahl der Gäste-Ankünfte 2023 bei 44 061 – jeweils in den Monaten Januar bis November. Von den Reisenden kamen 3168 aus dem Aus-, der Rest aus dem Inland.