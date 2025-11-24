Gewitter im Kopf: Bekannter Tourette-Influencer mit nur 27 Jahren gestorben

Jan Zimmermann gab auf der Videoplattform Einblicke in sein Leben mit dem Tourette-Syndrom. Nun ist er tot in seiner Wohnung gefunden worden.
Youtuber Jan Zimmermann ist tot. Er war das Gesicht des Kanals „Gewitter im Kopf“, auf der er seine Tourette-Erkrankung und damit verbunden Tics auf humorvolle Art thematisierte. Auf dem Kanal folgten ihm und seinem Partner Tim Lehmann fast zwei Millionen Abonnenten. Der Internet-Star wurde nun im Alter von nur 27 Jahren in seiner Wohnung in Königswinter tot aufgefunden. Darüber berichtete die „Bild“ zuerst. Andere Medien bestätigten den Bericht später.