Feuer im Europa-Park Ermittler haben Brandursache wohl gefunden

Nachdem am Montagabend in Deutschlands größtem Freizeitpark ein Feuer ausgebrochen war, ist dieses in der Nacht vollständig gelöscht worden. Kriminalbeamte ermitteln vor Ort die Brandursache. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.