Bei sieben Konzerten präsentiert Herbert Grönemeyer im September Hits in neuem Akustik-Arrangement. Los geht's mit fünf Shows in Dortmund - den Fans dort macht er schon am Bahnsteig eine Ansage.
Dortmund - Für gleich fünf Akustik-Konzerte ist Herbert Grönemeyer ab diesem Dienstag in Dortmund zu Gast. Die Konzerttermine in der Westfalenhalle (2., 4., 5., 7. und 8.9.), in der der Sänger aus Anlass des 100. Geburtstags der traditionsreichen Spielstätte gastiert, sind ebenso restlos ausverkauft wie zwei folgende Konzerte der kleinen Unplugged-Reihe im Berliner Velodrom (11. und 12.9.), wie der Konzertveranstalter mitteilte.