Als einen Riesenerfolg verbucht Event-Manager Philipp Blum das Travel Event der Niedereschacher Firma Touratech, welches über das vergangene Wochenende stattgefunden hat. Begeistert berichtet er, dass dieses Jahr beim 18. Touratech Travel Event die bisherige Rekordmarke von 15 000 motorradbegeisterten Fans und Besuchern weit übertroffen wurde.

Dazu beigetragen habe sicher auch das herrliche Frühsommerwetter, das für beste Bedingungen gesorgt hat – sowohl zu einem Besuch des Events, als auch für geführte Biker-Touren durch den Schwarzwald bis nach Freiburg. Und auch die Camper, die ihre Zelte auf dem zwei Hektar großen Wiesenareal aufgeschlagen hatten, konnten sich am schönen Wetter freuen. Aber natürlich auch an dem Event-Programm, das mit einer Vielzahl von Reisevorträgen, Musikshows, Offroad-Trainingsmöglichkeiten, Showtrucks, Werksbesichtigungen und einem reichhaltigen kulinarischen Angebot alles zu bieten hatte, was die Freiheit des Motorradreisens ausmacht.

Alessandro ist mit seinen beiden Freunden aus Italien angereist. Foto: Bantle

Nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Französisch und Spanisch wurde munter kommuniziert. So war beispielsweise Alessandro mit seinen beiden Freunden aus Lazise am schönen Gardasee, wohin es zu dieser Jahreszeit eigentlich die deutschen Urlauber zieht, angereist. In einschlägigen Fachzeitschriften habe er von diesem Event erfahren, und bei dem fantastischen Programm und der schönen Schwarzwaldregion habe sich die Anreise auf jeden Fall gelohnt, so sein Resümee.

Berliner sind Stammgäste

Aus 750 Kilometer Entfernung in der entgegengesetzten Richtung hat es Thomas und Lars nach Niedereschach verschlagen, aber die beiden Berliner sind seit etlichen Jahren Stammgäste in Niedereschach. Zum einen sei es die schöne Schwarzwaldlandschaft, die gerade für enthusiastische Biker wunderschöne Bergrouten bereithält, aber auch das Treffen und der Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten, die Bekanntschaften und Freundschaften, die sich hier im Lauf der Jahre ergeben haben, hat sie zum Travel Event geführt.

Wobei ihnen aufgefallen sei, dass es gerade für Biker, zum Beispiel im Bereich der Hochschwarzwaldstraße, immer mehr Beschränkungen gebe. Und auch in Niedereschach wirke sich wohl der Einfluss der grünen Landesregierung in Form der fast durchgängigen Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer aus – dies sei in der Vergangenheit anders gewesen.

Der Auftritt der „Spacek-Paglia-Band“ begeisterte die Zuschauer. Foto: Bantle

Als Höhepunkt des Veranstaltungsmarathons präsentierte am Samstagabend auf der großen Showbühne Joe Pichler die letzte Vorstellung seiner Abschiedstournee. Der Weltenbummler berichtet von seiner 12 000 Kilometer langen Abenteuer-Reise durch Südamerikas. Gemeinsam mit seiner Frau Renate hat das Paar auf ihrer KTM den Norden Südamerikas durchstreift. Was, in faszinierenden Bildern dargestellt, auf Kolumbiens Andenpisten beginnt, endet nach einem heißen Ritt durch das Amazonasgebiet an der Küste Brasiliens. Als treuer Begleiter stets mit dabei gewesen sei ein riesiger Rucksack voller Ungewissheit. Sein Fazit bei dieser Abschiedsvorstellung: „Nach 376 000 km ‚on the Road‘, 92 Monaten im Motorradsattel und unglaublichen 35 Jahren auf der Bühne darf man auch langsam mal an ein Ende denken.“

„Spacek-Paglia-Band“ hat sichtbar Spaß

Im Anschluss folgte der Auftritt der „Spacek-Paglia-Band“ mit Front-Frau Agathe Paglia. Ihre kräftige, tiefe und dunkle Stimme gilt als ihr Markenzeichen, ihr Gesang eine wilde Harmonie aus Etta James, Janis Joplin und Amy Winehouse. Bei Blues, Soul und Funk bis zu Rock, gelang ihr die Interaktion mit dem Publikum. Aber vor allem mit Songs der kürzlich verstorbenen Rock-Legende Tina Turner sorgte sie für regelrechte Beifallsstürme. Nichts wirkte aufgesetzt oder gar einstudiert, das Publikum auf den vollbesetzen Rängen nahm ihr den Spaß an der Musik an diesem Abend einfach ab.

Infos über das Event:

Das Travel-Event wird von der Firma Touratech veranstaltet und hat Niedereschach inzwischen weltweit bekannt gemacht. 1990 entwickelte Herbert Schwarz in einer Zweimann-Werkstatt den Motorradcomputer IMO 200T für den Eigenbedarf und meldete die Firma Touratech Motorradausrüstung an. 1993 folgten Zeltlampe Chala 12HD und die Alukoffer ZEGA-Case, sie bilden den Grundstock der Touratech-Produkte. 1995 erschien der erste Touratech-Katalog mit einem Umfang von 12 Seiten. Zum 25-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 2014 erschien dann ein Katalog mit der Rekordmarke von 1924 prall gefüllten Seiten und einer Auflage von 200 000 Exemplaren in fünf Sprachen. Nach etlichen Erweiterungs- und Neubauten folgt 1999 die Gründung der Touratech AG. Inzwischen arbeiten am Stammsitz in Niedereschach 350 Motorradenthusiasten, damit ist die Firma Touratech inzwischen zum größten Arbeitgeber in Niedereschach geworden.