Tour vereint Quiz und Geschichte: Besucher zeigen bei Ettenheimer Rätsel-Stadtführung Grips

Die Stadt Ettenheim lud zu einer besonderen Tour durch die Innenstadt ein. Dabei mussten die Teilnehmer verschiedene Rätsel lösen.
Am Ende vermochten die Teilnehmer wortwörtlich zu „entschlüsseln“, was Ettenheims Stadtgeschichte teilweise so einzigartig macht. „Rätsel-Stadtführung“ hatte Neu-Stadtführerin Karin Jess ihre Führung am Samstagmorgen überschrieben. Und tatsächlich: Was für sicherlich die meisten der Interessierten anfangs noch rätselhaft war, beim Abschluss im historischen Prinzengarten fanden sie dann die Schlüssel – vor allem zur Liebesgeschichte und dem Schicksal des Prinzen von Enghien und Charlotte, der Nichte von Kardinal Rohan.