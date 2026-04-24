Tour durch Wolfacher Wald: Wanderführer erklärt die Auswirkungen des Klimawandels

Im Rahmen eines Spaziergangs führte Wolfachs Förster Ulrich Wiedmaier durch die heimische Natur. Dabei wurde deutlich, welche Folgen dieTemperaturentwicklung hat.
17 Teilnehmer, darunter viele neue Gesichter, fanden sich beim Vereinsheim am Flößerpark des Schwarzwaldvereins zu einem Waldspaziergang mit Forstrevierleiter Ulrich Wiedmaier ein. Schon zu Beginn herrschte eine gespannte, zugleich neugierige Atmosphäre, denn das angekündigte Thema versprach interessante Einblicke. Keiner der Anwesenden musste sein Erscheinen bereuen – im Gegenteil: Die Veranstaltung erwies sich als ebenso lehrreich wie anschaulich.