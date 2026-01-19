Tour durch Meßstetten: Das Interesse am IIGP ist gewaltig

Der Zweckverband Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb lädt am Freitagnachmittag zur Führung auf das ehemalige Kasernengelände. Das löst einen Ansturm aus.
Autos soweit das Auge reicht. Beide Parkstreifen kurz nach dem Tor zur ehemaligen Zollernalb-Kaserne in Meßstetten sind bestens gefüllt. Mehr als 100 Interessierte tummeln sich hier an diesem sonnigen, aber doch kalten Freitagnachmittag. Der Zweckverband IIGP hatte zu einer öffentlichen Führung eingeladen. Verbandsgeschäftsführerin Heike Bartenbach begrüßte die Führungsteilnehmer und war selbst baff: „Ich bin überrascht, wie viele gekommen sind.“ Bartenbach erläuterte zunächst grob die Historie des Geländes – gebaut in den 1960er-Jahren beherbergte die Bundeswehr hier die Luftaufklärung für den süddeutschen Raum.