Die Sportler durchfahren im Zuge der „Lidl Deutschland Tour“ am Samstag, 24. August, auch den Zollernalbkreis.

Voraussichtlich rund eine Stunde lang sind die Radfahrer auf den hiesigen Straßen unterwegs. Die Fahrt durch den Zollernalbkreis ist Teil der dritten Etappe, die von Schwäbisch Gmünd nach Villingen-Schwenningen führt.

In den Landkreis einfahren werden die Radprofis – ausgehend von einer mittleren Geschwindigkeit – gegen 14.17 von Sonnenbühl her kommend bei Stetten unter Holstein.

Die Route verläuft von dort über Burladingen, Bitz, Albstadt, Meßstetten sowie Unterdigisheim, Oberdigisheim und Obernheim, bevor es über Tanneck – voraussichtlich um 15.26 Uhr – weiter in den Landkreis Tuttlingen geht.

Von Deilingen her kommend geht es nochmals kurz zurück in den Zollernalbkreis durch Schörzingen und weiter in den Landkreis Rottweil.

In enger Abstimmung mit den Kommunen und Sicherheitsbehörden wird sichergestellt, dass Straßenabschnitte maximal eine Stunde für den regulären Verkehr gesperrt sind. 45 Minuten vor dem Eintreffen der Radsportler sorgen die örtliche Polizei, eine mobile Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters für eine freie Strecke.

Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 30 Minuten später das herannahende Feld an. Nachdem der gesamte Tross den Abschnitt passiert hat, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke für den regulären Verkehr wieder frei.

Ausführliche Informationen, etwa zum Verlauf, zu den Durchfahrtzeiten sowie zu Sperrungen sind auf www.deutschland-tour.com aufgeführt.