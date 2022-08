2 Die Tour du Mont Blanc muss an einem Tag absolviert werden. Radrennfahrer geraten dabei schnell an ihre Grenzen. Foto: Haberer

Die Tour du Mont Blanc gilt als eines der härtesten Eintagesrennen Europas: An nur einem Tag müssen 338 Kilometer und 8500 Höhenmeter überwunden werden. Matthias Haberer aus Dietingen stellte sich dieser Herausforderung zum zweiten Mal.















Dietingen - Das intensive Radfahren begann der heute 38-jährige Dietinger vor zehn Jahren. Ein Arbeitskollege habe ihn motiviert an einem ersten Rennen teilzunehmen. Haberer war sofort infiziert. Das war seine Welt: Radrennluft, Zuschauer, im Feld auch Profifahrer und Natur pur. Haberer selbst fährt die Touren als "Jedermann", also ohne Lizenz, nur aus Freude am Radsport.