Tour de France: Radsport-Weltverband stoppt Datenbus von Vingegaard-Team

1 Das Team von Toursieger Jonas Vingegaard muss auf einen speziellen Bus verzichten. Foto: Jasper Jacobs/Belga/dpa

Vor dem Start der Tour sorgt das Visma-Team um Titelverteidiger Vingegaard mit einem Bus für neugierige Blicke. Dem Weltverband ist das nicht geheuer: Es gibt keine Akkreditierung.









Bologna - Stolz hat das Visma-Team um Tour-de-France-Titelverteidiger Jonas Vingegaard kurz vor der 111. Ausgabe der Rundfahrt von ihrem "innovativen Kontrollbus" berichtet. In Echtzeit soll er dem Rennstall wichtige Daten zum Renngeschehen liefern. Dem Radsportverband UCI war die Neuerung nicht geheuer. Er will das Gefährt nicht in der Nähe der Strecke sehen.