Pontarlier - Kaden Groves hat die 20. und vorletzte Etappe der Tour de France gewonnen. Der 26-jährige Australier siegte nach 184,2 hügeligen Kilometern von Nantua nach Pontarlier vor Frank van den Broek aus den Niederlanden und dessen Landsmann Pascal Eenkhoorn.

Deutschlands Rad-Jungstar Florian Lipowitz kam wie Tour-Dominator Tadej Pogacar mit dem Hauptfeld ins Ziel und verteidigte damit seinen dritten Platz in der Gesamtwertung und das Weiße Trikot des besten Jungprofis.

Der 24-jährige Schwabe steht damit kurz vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Bei seiner ersten Frankreich-Rundfahrt könnte Lipowitz in Paris als erster deutscher Radprofi seit Andreas Klöden im Jahr 2006 auf das Podest klettern. Im Gesamtklassement liegt er weiter 1:03 Minuten vor dem viertplatzierten Oscar Onley aus Großbritannien.

Superstar Pogacar ist der vierte Triumph bei der Tour de France praktisch nicht mehr zu nehmen. Nur ein Sturz oder eine Krankheit könnte den Mann in Gelb noch stoppen. In der Gesamtwertung hat der 26-jährige Slowene einen deutlichen Vorsprung von 4:24 Minuten auf seinen Dauerrivalen Jonas Vingegaard aus Dänemark.

Montmartre-Überquerungen beim Finale in Paris

Am Sonntag endet die Frankreich-Rundfahrt mit einem spektakulären Finale in Paris. 50 Jahre nach der ersten Ankunft auf den Champs-Élysées gibt es in diesem Jahr eine entscheidende Änderung. Die Tour-Planer haben zum Jubiläum drei Überquerungen des hügeligen Viertels Montmartre vor dem Endspurt auf dem berühmten Boulevard eingebaut. Als Vorbild diente das Straßenradrennen der Olympischen Spiele im vergangenen Jahr. So könnten nach 132,5 Kilometern auch Fahrer einer Fluchtgruppe beim Finale in der Nähe des Arc de Triomphe den Sprintern die Show stehlen.