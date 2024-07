Superdévoluy - Nach seinem zweiten Platz in Nîmes ist Sprinter Phil Bauhaus bei der 111. Tour de France ausgestiegen. Das teilte sein Team Bahrain-Victorious mit. Zur Etappe von Saint-Paul-Trois-Châteaux nach Superdévoluy trat Bauhaus nicht mehr an. Damit erreicht der 30-Jährige auch bei seiner zweiten Tour-Teilnahme nicht das Ziel.

"Leicht fällt es nie, nach Hause zu gehen. Er und das Team haben sich hingesetzt und haben beschlossen, dass es die beste Entscheidung ist", sagte Bauhaus' Teamkollege Nikias Arndt der ARD. "Die nächsten Tage sind keine Sprints mehr. Realistisch muss man sagen, für ihn wäre nichts mehr zu holen."

Im Vorjahr hatte Bauhaus am Ende seiner Kräfte auf der 17. Etappe das Rennen aufgegeben. Ein Jahr später trat er zum 17. Teilstück gar nicht mehr an. Am Dienstag hatte der Bocholter noch betont, er wolle trotz der schweren Alpenetappen bis zum Ende in Nizza dabeibleiben.