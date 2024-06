Tour de France: Corona-Angst bei der Tour: Masken wieder angesagt

2 Der Belgier Remco Evenepoel saß bei der Pressekonferenz mit einer Maske. Foto: David Pintens/Belga/dpa

Tadej Pogacar hat es in der Vorbereitung erwischt, Jonas Vingegaard muss ohne seinen wichtigsten Helfer auskommen. Vor dem Start der Tour de France ist Corona wieder ein Thema.









Florenz - Kurz vor dem Start der Tour de France geht plötzlich wieder die Corona-Angst um. Superstar Tadej Pogacar hatte es gerade erst in der Vorbereitung erwischt, wenngleich der Verlauf milde gewesen sein soll. Für viele Teams aber doch Warnung genug, längst verstaubte Corona-Protokolle wieder herauszuholen. So präsentierte sich der belgische Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel, einer der Mitfavoriten vor der am Samstag in Florenz beginnenden Frankreich-Rundfahrt, mit einer roten Maske. Und im Team des dänischen Titelverteidigers Jonas Vingegaard gehören neben den Masken auch wieder PCR-Tests und Handdesinfektionen zum Standardprogramm.