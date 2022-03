5 Cornelia Peter (von links), Franka Braun, Roland Müller und Andreas Braun beim Packen in der Christuskirche. Foto: Schimkat

Die Hilfsgüter für die Menschen aus der Ukraine stapeln sich in der evangelischen Christuskirche in Unterkirnach. Sie sind für den nächsten Hilfstransport vorgesehen. Andrea Winter und Roland Müller sind erprobte Helfer für Menschen in Not und berichten von ihrer Tour an die ukrainische Grenze.















Unterkirnach - Seit Montag bringen die Bürger haltbare Lebensmittel, Hygienesachen, Windeln und mehr in die Kirche, wo sie am Mittwoch von Franka Braun und Cornelia Peter empfangen wurden. Aber auch andere Helfer aus dem Organisationsteam – Susanne Ciampa, Birgit Kodet, Horst Belz und weitere – stehen immer wieder hilfsbereit in der Kirche. Sie helfen, sortieren und packen. Die ganze Hilfsaktion sei keine Sache des Bürgermeisters oder des Gemeinderats, erklärte Andreas Braun vor Ort, die Bürger hätten diese Aktion ins Leben gerufen. "Wir nehmen gerne noch Wasser, Milch, Brot oder Margarine, also alles, was haltbar ist, entgegen", erklärte Franka Braun.

Überwältigt vom Wohnraumangebot

Der Bürgermeister lobte das tolle Spendenaufkommen und zeigte sich überwältigt von dem Wohnraumangebot aus der Mitte der Bevölkerung. Bisher könnten mehr als 50 Flüchtlinge in Unterkirnach Wohnmöglichkeiten angeboten werden. Von seiner ursprünglichen Idee, mit einem Bus, angedacht war die Firma Merz, Flüchtlinge nach Unterkirnach zu bringen, sei er im Moment abgerückt. Er wolle hier mit verschiedenen Kontakten, vom Malteser Hilfsdienst bis zur Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, zusammenarbeiten, da viele Flüchtlinge in der Nähe der Grenze bleiben wollen, in der Hoffnung, dass der Krieg bald zu Ende sei.

Erprobte Helfer für Menschen in Not

Andrea Winter und Roland Müller sind erprobte Helfer für Menschen in Not. Schon seit mehreren Jahren fahren sie mit einem Konvoi aus Österreich immer im November mit ihrem Pinzgauer nach Albanien, wo sie Kleidung verteilen. Dann ist der Pinzgauer bis zum Dach mit Bananenkartons vollgeladen, sodass gerade noch etwas Platz für die beiden Helfer zum Schlafen übrig ist. So war es für sie selbstverständlich, vergangenen Samstag spontan an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren, den Anhänger voll beladen mit Hilfsgütern – nichts Gesammeltes, sondern alles selbst eingekauft und bezahlt. Der Pinzgauer ist ein erprobtes Langstreckenfahrzeug.

Lebensmittel und warme Decken

Roland Müller und Andrea Winter kauften ein: Nudeln, 200 Liter Gulasch in Dosen, 120 Liter H-Milch, Fett und Öl, Babynahrung, Windeln, 50 Erste-Hilfe-Sets, warme Decken und mehr. Am Samstag um 12 Uhr ging es los über Stuttgart, Heilbronn, Nürnberg, Dresden, Görlitz, Krakau bis Premysl. Am Sonntagabend waren sie dort und übernachteten im Auto. Die Situation an der Grenze sei unsäglich, teilte Andrea Winter erschüttert mit. Viele Länder seien an der Grenze vertreten gewesen, Information habe man so gut wie keine erhalten. Also überquerten sie am Montag früh die Grenze und fuhren nach Lemberg, wo sie überlegten, was zu tun sei. Andrea Winter fand über das Internet eine Klinik, wo sie mit offenen Armen erwartet wurden. "Wir luden die medizinischen Sachen aus und fuhren dann eine Schule an", so Müller. Der Klinik-Leiter habe ihnen einen Dolmetscher mitgeschickt. Von der ersten Schule hätten sie noch zwei weitere Schulen angefahren, dann sei der Anhänger leer gewesen und es sei zurück zur Grenze gegangen.

Trotz Straßensperren ohne Schwierigkeiten

Um 17 Uhr erreichten sie Grenze und Andrea Winter berichtete: "Der Wagen ist leer, das Herz ist voll". In der Ukraine habe es viele Straßensperren gegeben, aber für sie habe es keine Schwierigkeiten gegeben, weiterzukommen, betont Müller. An diesem Samstag bricht das Paar erneut auf in die Ukraine, ein Grund, weshalb Müller sich am Mittwoch in der Christuskirche umschaute, um zu planen, welche und wie viele Hilfsgüter er und Andrea Winter mitnehmen können. "Wir haben Verstärkung bekommen, Peter Fürderer aus dem ›Grund‹, einem Zinken von Unterkirnach, fährt mit seinem VW-Bus mit, ebenso prall gefüllt mit Hilfsgütern."