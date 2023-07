1 Direkt nach dem Startsignal rollten die Teilnehmer der Tour Alsace über den Luxemburger Platz im Europa-Park. Die zweite Etappe des Radrennens verläuft vom Freizeitpark in Rust den Rhein entlang bis zur französischen Stadt Sélestat im Elsass. Foto: Kapitel-Stietzel

Die zweite Etappe des Radrennens Tour Alsace hat am Donnerstag auf dem Luxemburger Platz im Ruster Freizeitpark begonnen. Trotz trüben Wetters kamen viele Zuschauer, um dem internationalen Feld junger Radsportler beim Start zuzuschauen.









Das Wetter war zwar bewölkt und kühl, doch das tat am Donnerstag dem Besucherandrang im Europa-Park weder an den Attraktionen noch auf dem Luxemburger Platz Abbruch. Ganz im Gegenteil: Wenige Minuten vor dem Startsignal um 12.50 Uhr war die Startgerade der zweiten Etappe der Tour Alsace an der Euro-Mir-Achterbahn vorbei mit Schaulustigen gesäumt. Denn zu sehen gab es nicht nur den Massenstart der vielen Dutzend Radsportler, die beim französischen Traditionsrennen in fünf Etappen dabei sind, sondern auch ein Motorradstaffel-Großaufgebot deutscher und französischer Polizisten, die das Rennen begleiten.