Toto Wolff: Wirbel um Untersuchung gegen Formel-1-Teamchef

1 Gegen Mercedes-Teamchef Toto Wolff und seine Frau Susie wird ermittelt. (Archivbild) Foto: dpa

Die Formel 1 hat ein neues Aufregerthema: Der Weltverband hat eine Untersuchung gegen Mercedes-Teamchef Wolff und seine Frau eingeleitet. Das Ehepaar und der Rennstall reagieren entrüstet.









Link kopiert



Ermittlungen gegen Mercedes-Teamchef Toto Wolff und seine Frau Susie wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat sorgen in der Formel 1 für Unruhe. Der Rennstall wies die Vorwürfe in einer scharf formulierten Erklärung als grundlos zurück und attackierte den Weltverband Fia, der Mercedes nicht vorab über die Untersuchung informiert habe. Die Fia hatte am Dienstagabend die Prüfung von Medienberichten angekündigt, denen zufolge einem Formel-1-Teamchef von einem Mitarbeiter des Rechteinhabers vertrauliche Informationen zugespielt worden seien.