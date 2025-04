Totholz, Streuobst, Zauneidechsen: So wird die Artenvielfalt in Empfingen gestärkt

Im Rahmen der Biotopverbundplanung erarbeitete die Gemeinde Empfingen mit dem Planungsbüro Gfrörer und dem Landschaftserhaltungsverband Freudenstadt ein umfängliches Maßnahmenpaket, Es strebt eine Verbesserung des Artenaustausches und die Stärkung wichtiger Lebensräume in der Kommune an.

Drei Jahre nach Projektbeginn wurde die interessierte Öffentlichkeit zu einer Biotopverbund Exkursion eingeladen. Mit Hilfe von Fahrgemeinschaften fuhr man zu verschiedenen Stationen im Gebiet um über erste umgesetzte Maßnahmen des Biotopverbundes zu informieren.

Dabei soll es auch einen Einblick in weitere geplante Maßnahmen geben. Treffpunkt war am Donnerstagnachmittag beim Parkplatz Tälesee/Kleintierzuchtverein. Circa 20 Teilnehmer zeigten ihr Interesse. Informationen gab es von Theo Mayer, Projektleiter, für den Biotopverbund, von Marc Bossenmaier, Mitarbeiter beim Planungsbüro Gfrörer und Bob Rikken und Joena Czermin, vom Landschaftserhaltungsverband für den Biotopverbund zuständig.

Zunächst ging es zu Fuß zum Tälesee, dann zum Wehrsteiner Weg, dann nach Wiesenstetten.

Tälesee Mehrere große Haufen mit Totholz finden sich am Ufer des Tälesees und im Häselgraben. Sie sollen Insekten, Reptilien und weiteren Tieren Unterchlupf bieten. Auch eine Ringelnatter wurde schon gesehen. Mit Mist und Schilfe wurde für diese ein Bruthaufen errichtet. Dies sind nur einige der bereits umgesetzten Maßnahmen des Biotopverbundes in Empfingen um Artenaustusch zu verbessern.

Empfingen, Wiesenetten und Dommelsberg beherbergen eine Vielfalt an wertvollen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Ihr Habitate sind aber oft voneinander getrennt, dies durch Siedlungen, Verkehrswege und eine intensive Landwirtschaft. So sollen 15 Prozent der Offenlandflächen jeder Kommune zum Biosphärenverbund gehören, so Theo Mayer vom Büro Gfrörer. 8 Prozent hat man bis 2022 geschafft.

Wehrsteiner Straße Dort gibt es Streuobstbäume und eine Mähwiese. Die Vogelart Gartenrotschwanz, die Sandbiene und Glockenblumen kommen dort vor. Die Bäume sollen erhalten bleiben, die Wiese selbst in eine Magerwiese umgewandelt werden. Für die Sandbiene sollen Brutplätze entwickelt werden.

Wiesenstetten Die dritte Station dieser Exkursion befindet sich bei Wiesenstetten im Buckenloch. Das Gebiet zwischen zwei Äckern und einem Hand gehört dem Land. Seit 2016 ist der LEV dort aktiv. Die Bewirtschaftung wurde wegen der steilen Fläche aufgegeben. Dadurch wuchs hier alles, was die Fläche nicht mehr so wertvoll machte. So Joena Czermin. Durch Pflege sollen Arten wieder eine Chance bekommen. Der LEV hat die Fläche geöffnet und dabei einige Hecken als Puffer zu den Äckern stehen lassen. Die Zauneidechsen findet hier einen Lebensraum. Auch die seltenen Orchideenarten Bocks-Riemenzunge und Fliegen-Ragwurz wachsen wieder.

Noch 2025 soll der Abschlussbericht folgen. Ein Nachlagewerk soll anschließend kostenlos auf der Homepage der Gemeinde veröffentlich werden.

Danach traf man sich in der Fischerhütte zu einer abschließenden Power-Point-Information.