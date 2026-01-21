Totes Schaf im Kreis Freudenstadt: Wolfsverdacht in Wörnersberg – das sagt der Wildtier-Experte

Nach einem toten Schaf in Seewald gibt es den nächsten Fall in Wörnersberg. Ob in beiden Fällen ein Wolf dafür verantwortlich ist, wird untersucht. Das sagt der Wildtierbeauftragte.
Nach einem weiteren toten Schaf – diesmal in Wörnersberg – gibt es erneut einen Wolfsverdacht im Landkreis Freudenstadt. Ob tatsächlich ein Wolf für den Riss und die Verletzung eines weiteren Tieres verantwortlich ist, bleibt allerdings offen. „Ein Wolf kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden“, sagt der Wildtierbeauftragte des Landkreises, Peter Daiker, im Gespräch mit unserer Redaktion.