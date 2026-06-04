Totes Schaf im Eschachtal: Zum Wolfsverdacht in Rottweil liegt jetzt das Untersuchungsergebnis vor

Schon zum zweiten Mal hat ein Schäfer in Rottweil gemeldet, dass wohl ein Wolf Tiere gerissen habe. Im ersten Fall hatte sich das nicht bestätigt. Jetzt gibt es erneut ein Ergebnis.
Einen wirklichen Nachweis, dass ein Wolf im Kreis Rottweil umherstreift, gibt es bislang nicht. Dennoch: Schäfer Matthias Meerwarth geht davon aus, dass ein Wolf eines seiner Tiere im Eschachtal gerissen hat. Er hatte ein totes Schaf mit Verletzungen vorgefunden - und den Verdacht auf einen Riss bam 10. Mai an die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg (FVA) gemeldet.