Toter Schwan: Vogelgrippe trifft den Landkreis Tübingen

Im Landkreis Tübingen ist bei einem toten Höckerschwan das Vogelgrippevirus nachgewiesen worden. Behörden sehen keinen erhöhten Handlungsbedarf und verzichten auf eine Stallpflicht.
Das Geschehen in der aktuellen Vogelgrippesaison ist bundesweit dynamisch. Das Friedrich-Loeffler-Institut schätzt das Risiko einer Ausbreitung der Geflügelpest – auch Vogelgrippe genannt – insgesamt als hoch ein. Nun wurde auch im Landkreis Tübingen bei einem toten Höckerschwan an den Kirchentellinsfurter Baggerseen das Influenzavirus Subtyp H5 – Vogelgrippevirus – nachgewiesen. Das gibt das Landratsamt Tübingen in einer Pressemitteilung bekannt.