Toter Schwan in Neudingen: Kaum Entwarnung – schon der nächste Vogelgrippe-Fund

Nach Aufhebung aller Geflügelpest-Auflagen im Kreis folgt der Rückschlag – in Donaueschingen-Neudingen wurde ein Schwan mit Vogelgrippe gefunden.
Erst am Montag sind im Schwarzwald-Baar-Kreis nach einem Geflügelpestfall in Bräunlingen im Dezember 2025 sämtliche Einschränkungen bei der Haltung und Verbringung von Geflügel und Geflügelprodukten wieder aufgehoben worden. Und jetzt das: Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, habe das Friedrich-Löffler-Institut am selben Tag bei einem in Donaueschingen-Neudingen tot aufgefundenen Schwan die hochpathogene aviäre Influenza, auch als Geflügelpest oder Vogelgrippe bezeichnet, bestätigt.