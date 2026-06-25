Toter Säugling: Staatsanwalt erhebt Anklage wegen Totschlags

Im Februar 2025 wurde in Steinen-Hüsingen ein toter Säugling gefunden. Im Oktober soll nun der Prozess gegen die damals noch jugendliche Mutter beginnen.

Der tote Säugling, den eine Spaziergängerin am 20. Februar 2025 in einer Wiese beim Hochbehälter in Steinens Ortsteil Hüsingen gefunden hatte, beschäftigt bald das Landgericht Freiburg.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach - hat nun Anklage wegen des Verdachts auf Totschlag erhoben. Angeklagt ist eine damals Jugendliche, die sich am 15. März 2025 - also rund drei Wochen nach dem Fund - selbst bei der Polizei meldete und angab, die Mutter des Babys zu sein. Eine DNA-Analyse hatte daraufhin die Mutterschaft bestätigt.

Die Staatsanwaltschaft legt der Angeschuldigten zur Last, im Februar 2025 ihr Kind unmittelbar nach der Geburt getötet und anschließend auf einer Anhöhe beim Wasserturm in Steinen-Hüsingen begraben zu haben. Der Fall erschütterte im vergangenen Frühjahr nicht nur die Bürger von Hüsingen, sondern auch viele Menschen von außerhalb. Blumen und Kerzen am Fundort zeugten von stiller Trauer und Anteilnahme.

Vier Verhandlungstage im Oktober

„Die zuständige Kammer muss nun über die Eröffnung der Anklage entscheiden. Sie hat für den Oktober vier Verhandlungstermine vorsorglich abgestimmt“ informiert Richter Nico Herbert, Pressesprecher des Langerichts Freiburg, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Verhandlung ohne Öffentlichkeit

Da die Tat begangen worden sein soll, als die Angeschuldigte noch jugendlich war, wird eine etwaige Verhandlung nach § 48 JGG unabhängig vom Alter der Angeschuldigten zum Zeitpunkt der Verhandlung komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, so Herbert weiter.

„Aus Gründen des besonderen Schutzes der Persönlichkeitsrechte jugendlicher Tatverdächtiger können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum Vorliegen einer etwaigen rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt“, macht wiederum Erster Staatsanwalt Michael Jahn, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Freiburg, in einer Medienmitteilung deutlich.

Die genaue Todesursache des Babys bleibt unklar. Sicher ist jedoch, dass das Baby nach der Geburt noch gelebt hat. Auch äußert sich die Staatsanwaltschaft nicht dazu, warum sie auf Totschlag und nicht etwa auf Mord anklagt.