Toter Lkw-Fahrer in Schwäbisch Hall: Tatverdächtige nach tödlicher Schlägerei in U-Haft

Nach der tödlichen Schlägerei zwischen vier Lastwagenfahrern in Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) sitzen zwei Tatverdächtige laut Polizei in Untersuchungshaft. Die beiden Usbeken im Alter von 35 und 45 Jahren seien am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt worden, welcher die beantragten Haftbefehle in Vollzug gesetzt habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Haftbefehl gegen einen dritten Tatverdächtigen, einen 41-jährigen Usbeken, sei gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Das 34 Jahre alte Opfer sei Ukrainer gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.