Großeinsatz in Schonachbach Waldbrand ausgebrochen - Schwarzwaldbahn fährt nicht

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Triberg, Schonach und Umgebung haben am Sonntag einen Waldbrand in Schonachbach bekämpft. Direkt an der Bahnstrecke der Schwarzwaldbahn war eine 100 mal 80 Meter große Fläche in Brand geraten.