Toter in Pforzheim gefunden

3 Der 31-Jährige war am 24. August leblos auf einer Bank in Pforzheim entdeckt worden. Nun sucht die Polizei nach einem bestimmten Zeugen. Foto: SDMG/SDMG / Gress

Ein 31-Jähriger wird am 24. August tot auf einer Bank in Pforzheim entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und sucht nun mit Fotos nach einem möglicherweise wichtigen Zeugen.

Pforzheim - Nachdem ein 31 Jahre alter Mann am Dienstag, 24. August, tot auf einer Bank in Pforzheim entdeckt worden war, sucht die Polizei nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera eines Ladens nach einem wichtigen Zeugen. Die Bilder befinden sich in unserer Fotostrecke.

Wie die Polizei bereits Ende August berichtet hatte, wurde der 31-Jährige an besagtem Dienstagmorgen in der Simmlerstraße in der Nähe des dortigen Enzufers leblos auf einer Bank entdeckt. Zunächst war die Todesursache vollkommen unklar, doch eine Obduktion der Leiche deutete darauf hin, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Der Zeuge soll sich am Tattag in Pforzheim aufgehalten haben

Der Polizei liegen nun zwei Fotos eines Mannes vor, bei dem es sich um einen wichtigen Zeugen der mutmaßlichen Tat handeln könnte.

Die Beamten bitten um Hinweise, die zur Identifizierung dieser Person führen können. Es handelt sich möglicherweise um einen kroatischen Staatsbürger im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, der sich am Tattag in Pforzheim aufgehalten hat.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231/186-4444 bei der Kriminalpolizei Pforzheim zu melden.