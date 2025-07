Tote von Bad Teinach-Zavelstein: Warum plädiert der Verteidiger auf Freispruch?

1 Tübinger Landgericht: Das Urteil soll am 10. Juli fallen. Foto: Thomas Fritsch Ein 46-Jähriger soll seine Ex-Partnerin getötet haben. Die Staatsanwaltschaft fordert eine hohe Haftstrafe. Die Verteidigung sieht hingegen keinen Beweis für die Schuld des Mannes.







Der Prozess am Tübinger Landgericht um den Tod einer 25-jährigen Frau, deren Leiche im September gefunden wurde, steht kurz vor dem Urteil. Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Der 46-jährige Ex-Partner ist wegen Totschlags angeklagt. Er soll das Opfer am 2. September getötet und den Körper im nahen Wald bei Emberg abgelegt haben. Die Frau galt zuerst als vermisst. Am Mittwoch standen in Tübingen die Plädoyers an.