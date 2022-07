Tote Tiere am Stausee

2 In einer Schafherde im Bereich des Schömberger Stausees sind drei Tiere verendet. Die Behörden ermitteln. Foto: Gill

Ein totes Schwanenküken am Schömberger Stausee hat vielleicht weitere Tiere vor einem qualvollen Tod bewahrt: Wie das? Auf der Suche nach dem Schwanennest entdeckte eine Leserin des Schwarzwälder Boten tote Schafe auf einer Weide und alarmierte die Behörden.















Schömberg - Die Frau war zu Besuch am Schömberger Stausee. Dort beobachtete sie ein Schwanenpaar mit einem Küken. Am Tag darauf fand sie das Küken tot am Strand.