Über Verkehrsinsel in Tailfingen gefahren 26-Jähriger alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein Schaden in Höhe von mehr als 6000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochabend in Tailfingen entstanden. Der Unfallverursacher war bereits seit einigen Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.