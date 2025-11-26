Tote im Kreis Reutlingen: Bundestagsabgeordnetem Donth blieb beim Mittagessen „die Luft weg“

An mehreren Orten im Raum Reutlingen wurden Leichen einer Familie entdeckt. Den Reutlinger Bundestagsabgeordneten Michael Donth erreichte die Schocknachricht beim Mittagessen.
Ein 63 Jahre alter Mann soll im Raum Reutlingen in Baden-Württemberg seine Ehefrau, seine beiden Söhne, seine Schwester und dann sich selbst getötet haben. Die Schocknachricht verbreitet sich – der direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth für den Wahlkreis Reutlingen erreichte sie beim Mittagessen in Berlin. „Als ich die Nachricht gesehen habe, blieb mir die Luft weg“, sagte er unserer Zeitung. Er könne sich kaum vorstellen, was dahinter stecke, wenn jemand seine eigene Familie töte.