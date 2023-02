1 Amtsgericht Calw: Nach wie vor gibt es keinen Termin für den Huskys-Prozess Foto: Geideck

Gut 18 Monate nach der Todesnacht von Dobel, in der zwölf Schlittenhunde ums Leben kamen, wird weiterhin gespannt auf den Prozessauftakt gewartet. Wann wird es soweit sein?









Mehr als eineinhalb Jahre ist es nun her, dass in einer Nacht zwölf Schlittenhunde in Dobel starben. Schuld daran soll die damals 47 Jahre alte Besitzerin der Huskys gewesen sein, die sie über Nacht in ihren Transportboxen eingesperrt ließ, in denen sie erstickt sein sollen. Davon zumindest ist die Staatsanwaltschaft Tübingen überzeugt, die im Juni 2022 – etwa ein Jahr nach der Todesnacht von Dobel – einen Strafbefehl über 150 Tagessätze erließ.