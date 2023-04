Was ist in der tragischen Sommernacht passiert?

Tote Huskys in Dobel

1 Amtsgericht Calw: Am 15. Mai beginnt der Prozess. Foto: Frisch

Zwölf tote Huskys sorgten bundesweit für Schlagzeilen. Jetzt steht der Prozessbeginn fest.









Rund 21 Monate sind vergangen – und das Warten hat jetzt ein Ende: Im Mai beginnt nach dem Tod von zwölf Schlittenhunden in Dobel der Prozess.

Schuld soll die damals 47 Jahre alte Besitzerin der Huskys gewesen sein, die sie über Nacht in ihren Transportboxen eingesperrt ließ, in denen sie erstickt sein sollen. Davon zumindest ist die Staatsanwaltschaft Tübingen überzeugt, die im Juni 2022 – etwa ein Jahr nach der Todesnacht von Dobel – einen Strafbefehl über 150 Tagessätze erließ.

Nach dem Einspruch der Hundehalterin gegen den Strafbefehl des Amtsgerichts Calw wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz steht nun der Termin für die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Calw im Sitzungssaal 200 im ersten Obergeschoss fest: Beginn ist am Montag, 15. Mai, um 9.30 Uhr. Weitere Termine sind am Dienstag, 16. Mai, ab 9 Uhr sowie am Dienstag, 30. Mai, ab 9 Uhr.

Das Amtsgericht teilt des Weiteren mit, dass er Strafbefehl im Wesentlichen davon ausging, dass die insgesamt 26 Huskys in nur 18 Transportboxen in einem fast vollständig geschlossenen Transportfahrzeug während des Aufenthalts über die gesamte Nacht hinweg erheblichem Leiden ausgesetzt waren. Die Staatsanwaltschaft Tübingen habe nach einem umfangreichen Ermittlungsverfahren beim Amtsgericht einen Strafbefehl gegen die Hundehalterin wegen 26-fachen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz beantragt, den das Amtsgericht Calw nach Prüfung der Aktenlage erlassen habe. Hiergegen habe die Hundehalterin form- und fristgerecht Einspruch eingelegt. Entsprechend der Strafprozessordnung seien nun die Vorwürfe gegen die Hundehalterin in einer öffentlichen Hauptverhandlung vollumfänglich zu prüfen.

Auf drei Tage angesetzt

Wie die Direktorin des Amtsgerichts, Brigitte Lutz, gegenüber unserer Redaktion sagte, sei der Prozess sicherheitshalber auf drei Tage angesetzt.

Wird schon allein wegen des großen Medieninteresses das Amtsgerichtsgebäude zu klein sein? Weil es mittlerweile keine Coronabeschränkungen mehr gibt, wird davon ausgegangen, dass der große Sitzungssaal im Obergeschoss ausreicht. Wobei zu beachten ist, dass es gar nicht so einfach ist, die Verhandlung in ein anderes Gebäude zu verlegen.

Info: Darum geht es

Der Fall

Eine Hundezüchterin und Tierärztin war im Juli 2021 mit ihren 26 Huskys nach Dobel gefahren und ließ sie in den Transportboxen ihres Kleinlasters übernachten. Am nächsten Morgen waren zwölf von ihnen tot. Zwei weitere mussten in einer Tierklinik behandelt werden. Die zwölf Leichen vergrub die Frau zusammen mit einem Bekannten heimlich nahe Dobel.

Die Todesursache

Die Halterin machte ausgelegte Giftköder für den Tod ihrer zwölf Huskys verantwortlich. Anders stellt es die Tierschutzorganisation Peta dar, die einen Tipp erhielt, wonach die Hunde in ihren Boxen erstickt seien. Peta erstattete Anzeige gegen die Halterin, woraufhin die Polizei die Leichen wieder ausgraben und mehrfach toxikologisch untersuchen ließ.

Der Strafbefehl

Die Staatsanwaltschaft kam knapp ein Jahr nach der dramatischen Nacht von Dobel zu dem Schluss, dass die Todesursache auch nach drei Untersuchungen zwar nicht einwandfrei feststellbar sei, doch vieles dafür spreche, dass die Hunde erstickt seien. Sie beantragte einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen gegen die Halterin. Das Amtsgericht Calw kam dem nach. Die Halterin akzeptierte den Strafbefehl jedoch nicht.

Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes

„Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder 2. einem Wirbeltier a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder b) länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.“