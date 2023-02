1 Im Schwurgerichtssaal am Landgericht Tübingen fiel das Urteil im Prozess um den gewaltsamen Tod einer jungen Schwangeren in Nagold. Foto: Sebastian Bernklau

Im April 2022 erschütterte der gewaltsame Tod einer jungen schwangeren Frau in Nagold die Familie und die ganze Region. Jetzt sprach das Landgericht Tübingen den damaligen Lebensgefährten des Totschlags und des Schwangerschaftsabbruchs schuldig.









Die Kammer unter Vorsitz von Richter Armin Ernst verurteilte den 28-Jährigen zu zwölf Jahren Haft. Damit blieb das Gericht ein Jahr unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus behält sich das Gericht die anschließende Sicherungsverwahrung vor. Das bedeutet: Wenn der Verurteilte in Haft nicht an sich arbeitet, keine Entwicklung zum Besseren zu verzeichnen ist, greift die Sicherungsverwahrung, was bedeutet, dass der Mann dann auf unbefristete Zeit weggesperrt wird, „um die Bevölkerung vor den Straftaten des Mannes zu schützen“.

Das Urteil

Vor der Begründung des Urteils zollte Richter Ernst der Mutter des Opfers, die den gesamten Prozess im Gerichtssaal verfolgt hatte, großen Respekt. „Aber keine Strafe schafft es, Ihre Tochter wiederzubringen. Dieser Verlust ist durch nichts wett zu machen“, so der Richter.

„Mit unbedingtem Vernichtungswillen“

Er und die gesamte fünfköpfige Kammer sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte am Abend des 24. April seine Lebensgefährtin im Streit von vorn bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hat. Schon daran wäre die Frau gestorben. Doch nach Ansicht des Gerichts ließ es der Angeklagte damit nicht bewenden, holte ein großes Messer aus der Küche, presste ein Knie auf die am Boden liegende Frau und stieß der Schwangeren „mit unbedingtem Vernichtungswillen“ das Messer in die Brust und in die Lunge. Die Frau verblutete innerlich. Der Mann wischte das blutige Messer ab und steckte es in eine Ritze des Sofas.

Hintergrund und ausschlaggebendes Motiv für den Streit und die Tötung sieht das Gericht in der Tatsache, dass sich die Frau trennen und wohl auch das gemeinsame Kind abtreiben wollte, während er die Hoffnung hegte, dass Beziehung und Schwangerschaft weitergehen. Mordmerkmale wie Heimtücke oder niedere Beweggründe erkannte das Gericht nicht. Wohl aber, dass der Mann voll schuldfähig sei und Alkohol und Drogen bei der Tat keine Rolle gespielt hätten.

Die Staatsanwältin

Scharfe Kritik am Schweigen des Angeklagten äußerte Oberstaatsanwältin Susanne Teschner gleich zu Beginn ihres Plädoyers. Der Angeklagte schweige nicht nur zu den Tatvorwürfen. Nicht einmal ein Wort der Reue oder Entschuldigung sei ihm über die Lippen gekommen.Möglicherweise sei das Schweigen darin begründet, nicht noch ein Mordmerkmal in den Prozess einzuführen. Für sie steht fest, dass der 28-jährige Angeklagte am 24. April 2022 zwischen 18.39 und 19.05 Uhr seine Lebensgefährtin erst erwürgte und danach mit einem Küchenmesser erstach.

„ Er wollte eben sichergehen“

„ Er wollte eben sichergehen“, so die Vertreterin der Anklage. Zahlreiche Spuren belegten die Täterschaft des Mannes – darunter das Blut des Opfers an seiner Hose. Unklar bleibe das tatsächliche Motiv. Teschner hegte keine Zweifel daran, dass der Mann die Frau töten wollte, ein Mordmerkmal wie Heimtücke oder niedere Beweggründe, sehe sie nicht. Für den Mann, der eine „dissoziale Persönlichkeit“ habe, forderte die Oberstaatsanwältin 13 Jahre Haft mit Sicherheitsverwahrung wegen Totschlags und Schwangerschaftsabbruchs.

Die Nebenklage

Die Anwältin der Nebenklage, die die Interessen der Mutter des Opfers im Prozess vertrat, sah sehr wohl Mordmerkmale. „Er hat die Tat angekündigt“, sagte Manuela Spandau. In einem Chat hatte das spätere Opfer an eine Freundin geschrieben, dass der Angeklagte sie umbringen würde, wenn sie das gemeinsame Kind abtreiben würde. Es sei keine Floskel gewesen. Und das Opfer habe eben entschieden, das Kind abzutreiben und sich von dem Mann zu trennen. Sie forderte deswegen lebenslange Haft für den Mann auf der Anklagebank.

„Mein perfekt geschliffener Diamant“

Die Mutter

Hochemotional wurde es im Schwurgerichtssaal, als die Anwältin die Worte der ebenfalls im Saal befindlichen Mutter verlas, da die Frau sich nicht in der Lage sah selbst zu sprechen. Mit ihrer Tochter seien ihr Herz und ihre Seele gestorben. Sie habe durch diese „grausame und kaltblütige Tat“ alles verloren, ihren Lieblingsmenschen und das wunderbarste Geschenk. „Das ist das Furchtbarste, was ein Mensch erleiden kann.“ Ihre Tochter sei jetzt weit weg, „aber sie bleibt mein perfekt geschliffener Diamant“.

Der Verteidiger

Verteidiger Benjamin Chiumento zeigte sich wie viele Menschen im Saal von den Worten der Mutter tief bewegt. Nichtsdestotrotz hielt er das Plädoyer für seinen Mandanten. Er ließ keinen Zweifel aufkommen, dass sein Mandant die Tat begangen hat. Der Angeklagte schweige nicht wegen irgendeines Mordmerkmals, sondern weil die Reue und das Schuldbewusstsein des Mannes so groß seien. Am Tatabend sei keine Entscheidung über eine Abtreibung gefallen. Er sei mit einer Trennung sogar einverstanden gewesen. Beide – auch das spätere Opfer – hätten die Situation eskalieren lassen, so dass am Ende mit der Tötung ein „tragisches Beziehungsunglück“ gestanden habe. Für seinen Mandanten forderte er eine Haftstrafe von mehr als zehn Jahren und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Der Angeklagte

Wie den ganzen Prozess hindurch schwieg der Angeklagte auch am letzten Tag beharrlich. Sogar das so genannte „letzte Wort“ sprach sein Anwalt für ihn: „Es tut ihm leid.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.