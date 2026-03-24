Tote Frau in Balingen: Nach Leichenfund – was hinter einem „nicht natürlichen Tod“ steckt

In Balingen ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Nun wird teils wild spekuliert, obwohl der Polizei keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter vorliegen. Was dahintersteckt.

Schlagzeilen wie diese schrecken häufig erst einmal auf: „Leiche in Balingen entdeckt“. Unsere Redaktion hatte am Montag über den Fall aus dem Zollernalbkreis berichtet. Am Morgen war eine Leiche an der Eyach gefunden worden, Polizei und Feuerwehr rückten an. Am Mittag vermeldete die Polizei, dass die Tote identifiziert sei.

Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gibt es nicht, die Ermittlungen laufen. Dennoch: Vor allem in sozialen Netzwerken wurde und wird über Mord, Totschlag oder ein anderes Verbrechen spekuliert, böse Gerüchte machen die Runde.

„Hoffentlich kein Gewaltverbrechen“, schreibt ein Nutzer unserer Facebook-Seiten, eine andere Nutzerin fragt „Was ist mit Deutschland?“, eine weitere meint „Man ist als Frau nirgends mehr sicher“, und es heißt: „Wir müssen uns dringend von den Straftätern aus aller Welt trennen.“

„Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an“

Nun hat der Fall mit Straftätern laut Polizei – so der aktuelle Ermittlungsstand – aber nichts zu tun. Polizeisprecher Christian Wörner betont: „Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.“

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Von einer nicht natürlichen Todesursache werde zwar weiter ausgegangen, Gerüchten macht er jedoch den Garaus. Wörner nennt Beispiele: Stolpern oder ein Unfall, das könnten nicht natürliche Todesursachen sein. „Es gibt viele Möglichkeiten auf nicht natürliche Art zu versterben.“

Polizeisprecher: „Das ist der normale Ablauf“

Bei jeglichem Verdacht auf eine nicht natürliche Todesursache habe die Polizei die gesetzliche Verpflichtung, der Ursache auf den Grund zu gehen. „Wenn jemand im Krankenhaus nach einem Unfall verstirbt, kommt beispielsweise auch die Polizei. Dem gehen wir nach, das ist der normale Ablauf“, sagt Wörner.

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Dies sei Tagesgeschäft im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen mit den Kreisen Zollernalb, Tübingen, Reutlingen und Esslingen – und ganz und gar nicht außergewöhnlich.

Natürliche Todesursache: Altersschwäche oder Krankheit

Altersschwäche oder eine tödliche Krankheit hingegen seien natürliche Todesursachen: „Wenn die Oma in hohem Alter zu Hause im Bett verstirbt etwa“, erklärt Wörner.

Die Ermittlungen im Fall der toten Frau in Balingen laufen derweil weiter – zunächst wartet die Polizei die Untersuchungsergebnisse ab.