Tote Frau in Balingen: Nach Leichenfund – was hinter einem „nicht natürlichen Tod“ steckt

In Balingen ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Nun wird teils wild spekuliert, obwohl der Polizei keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter vorliegen. Was dahintersteckt.
Schlagzeilen wie diese schrecken häufig erst einmal auf: „Leiche in Balingen entdeckt“. Unsere Redaktion hatte am Montag über den Fall aus dem Zollernalbkreis berichtet. Am Morgen war eine Leiche an der Eyach gefunden worden, Polizei und Feuerwehr rückten an. Am Mittag vermeldete die Polizei, dass die Tote identifiziert sei.